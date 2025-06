Russland setzt seine Angriffe auf die Ukraine fort. (AFP / HANDOUT)

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte die russische Armee 477 Drohnen und 60 Raketen ein.

Bei der Abwehr der Angriffe sei ein F-16-Kampfjet abgestürzt, der Pilot sei ums Leben gekommen. Laut Medienberichten ertönte im ganzen Land Luftalarm, auch in weit von der Frontlinie entfernten Regionen im Westen der Ukraine. Explosionen und Einschläge gab es demnach etwa in Saporischschja, Lwiw, Iwano-Frankiwsk und der Region Tscherkassy gegeben. Auch in Kiew waren Explosionen zu hören. Mehrere Menschen sollen verletzt worden sein.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.