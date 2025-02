Südamerika

Stromausfall in Chile betrifft weite Teile des Landes. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Matias Basualdo)

Betroffen ist nach Angaben des chilenischen Zivilschutzes der Großteil des südamerikanischen Landes von Arica im Norden bis Puerto Montt im Süden. Insgesamt seien rund 80 Prozent der Haushalte ohne Elektrizität, hieß es.

Nach Angaben des chilenischen Innenministeriums wurde der massive Stromausfall durch einen Schaden an einer Übertragungsleitung im Norden des Landes verursacht. Ein Cyberangriff wurde ausgeschlossen. Der Strom solle in den kommenden Stunden wieder verfügbar sein, hieß es in der Hauptstadt Santiago de Chile. Die Regierung berief ein Katastrophenschutz-Komitee ein, um Maßnahmen abzustimmen und die Wiederherstellung der Stromversorgung zu koordinieren.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.