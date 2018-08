@mediasres im Dialog Bevorzugen Sie Print oder Online?

Immer mehr Zeitungen gehen online. Viele Leserinnen und Leser haben sich an Ihre Online-Ausgabe gewöhnt. Wie ist es bei Ihnen? Favorisieren Sie noch das Rascheln einer Printausgabe oder lesen Sie lieber am Bildschirm? Rufen Sie uns an unter 0221-345 3451 oder mailen Sie an mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.

Moderation: Bettina Köster