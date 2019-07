@mediasres im Dialog Gibt es zu viele Talkshows im Fernsehen?

Sehen Sie sich Talkshows an? Bevorzugen Sie ganz bestimmte Sendungen und wenn ja, warum? Was macht den Reiz dieser Gesprächsformate aus? Oder sind es Ihnen inzwischen zu viele im deutschen Fernsehen? Rufen Sie an unter 0221/345 345 1 oder mailen Sie uns an mediasres@deutschlandfunk.de.

Moderation: Andreas Stopp