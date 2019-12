@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Donnerstag

Neue Regeln für Google und Co.: Medienstaatsvertrag beschlossen • Gegen die Propaganda der Trolle: Die Elfen-Bewegung in Litauen • Kommentar: Der MDR und die Rechten • Fähnchen im Wind: Der öffentliche Rundfunk in Kroatien • Vorschau @mediasres im Dialog • Schlagzeile von morgen: Nordwest-Zeitung

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek