@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Donnerstag

WhatsApp wehrt sich gegen Regierung in Indien • Mit Musical und YouTube-Influencern: China kontert Kritik an Uiguren-Politik • 500. Ausgabe des Satiremagazins "Titanic" • Germany's Next Topmodel: Warum Reality-Formate immer noch erfolgreich sind • Schlagzeile von morgen: Lauenburger Nachrichten

