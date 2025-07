Archivbild eines russischen Angriffs auf die westukrainische Stadt Lwiw (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Artur Abramiv)

Dort seien Ziele weit ab der Frontlinie mit Drohnen und Raketen attackiert worden, schrieb die englischsprachige Online-Zeitung "The Kyiv Independent". Eigene Reporter hätten in den Städten Lwiw und Czernowitz Explosionen gehört. In den Regionen Ternopil und Wolhynien hätten Behörden den Anflug von Drohnen gemeldet. In anderen Berichten war von einer Explosion in der Stadt Lutsk die Rede.

Unter Berufung auf die polnische Luftwaffe hieß es zudem, dass das Nachbarland Kampfflugzeuge zum Schutz seines eigenen Luftraums habe aufsteigen lassen.

