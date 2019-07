In der Rangliste der Pressefreiheit belegt die Türkei seit Jahren einen der hinteren Plätze. Aktuell liegt das Land auf Platz 157 von 180. Gründe sind vor allem das restriktive Vorgehen gegen kritische Journalisten und die Einschränkung der Meinungsvielfalt: So wurden in den zurückliegenden Jahren etliche Redaktionen geschlossen oder in regierungsnahe Medienunternehmen eingegliedert.

Die Organisation Reporter ohne Grenzen nennt in ihrer Liste derzeit 34 Journalisten, die wegen ihrer beruflichen Tätigkeit in Haft sitzen – so viele wie in kaum einem anderen Land.

Druck auf ausländische Medienvertreter

Zuletzt mussten Ende April etliche ehemalige Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet" ins Gefängnis, nachdem sie in einem Berufungsverfahren gescheitert waren. Unter ihnen sind der Karikaturist Musa Kart und der Reporter Güray Öz, die mehrjährigen Haftstrafen antreten mussten. Wie in den meisten Fällen wurden auch die "Cumhuriyet"-Mitarbeiter wegen Terrorpropaganda angeklagt – ein Vorwurf, der sich auch in früheren Fällen schon gegen kritische Journalisten richtete.

ARD-Korrespondentin Karin Senz berichtet, dass auch ausländische Medien zunehmend unter Druck gesetzt würden. So habe die Denkfabrik Seta hat Material für einen 200-Seiten-Bericht über kritische Berichterstatter zusammengesammelt.

Prozess gegen Yücel vertagt

Unterdessen wurde in Istanbul der Prozess gegen Deniz Yücel fortgesetzt – und nach kurzer Zeit vertragt. Einen sofortigen Freispruch Yücels lehnte das Gericht allerdings ab, da es die im Mai in Deutschland eingereichte Verteidigungsschrift noch nicht erhalten habe. Der Prozess, der in Abwesenheit Yücels geführt wird, soll am 17. Oktober weitergehen. Auch Yücel wird von der Staatsanwaltschaft Terrorpropaganda vorgeworfen.

Am Mittwoch wird außerdem das Urteil gegen den Türkei-Korrespondenten von Reporter ohne Grenzen, Erol Önderoğlu, erwartet.