USA und China

Biden und Xi Jinping haben sich zuletzt beim G20-Gipfel in Indonesien vor knapp einem Jahr persönlich gesehen. (Alex Brandon/AP/dpa)

Die "Washington Post" berichtet unter Berufung auf Regierungskreise, das Treffen solle im Rahmen des Asien-Pazifik-Gipfels im November in San Francisco stattfinden. Es wäre das erste persönliche Aufeinandertreffen der beiden seit fast einem Jahr.

Trotz jüngster hochrangiger Besuche aus den USA in China sind die Beziehungen der beiden Länder auf einem Tiefpunkt, unter anderem wegen Chinas Unterstützung für Russlands Aktivitäten in der Ukraine und Drohungen gegen Taiwan. Das Weiße Haus hat sich zu einem erneuten Treffen der beiden Staatsführer bisher zurückhaltend geäußert. Zuletzt hatten sich der Nationale Sicherheitsberater der USA, Sullivan, und Chinas Chef-Diplomat Wang Yi in Malta getroffen.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.