Alternativen zum Asien-Import

Arzneiproduktion in Europa - Chance oder Illusion?

Viele in Deutschland verordnete Wirkstoffe kommen aus Asien. Aber die Lieferketten sind ein Problem. Doch auch in Europa wäre die Produktion möglich und finanzierbar: Arzneien aus Europa – was geht und was geht nicht?

Nützel, Nikolaus | 18. April 2023, 18:40 Uhr