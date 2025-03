Südostasien

Mehr als 1.600 Tote nach Erdbeben in Myanmar

Die Zahl der Todesopfer bei dem schweren Erdbeben in Südostasien ist deutlich angestiegen. In Myanmar spricht die Militärregierung inzwischen von mehr als 1.600 Toten und gut 2.300 Verletzten. Im benachbarten Thailand starben nach vorläufigen Angaben zehn Menschen. In beiden Ländern könnte die Opferzahl noch deutlich ansteigen.