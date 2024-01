Eine Allianz zur Beschaffung von Artillerie für die Ukraine wurde von mehr als 20 Ländern beschlossen. (Archivbild) (imago / ZUMA Wire / Madeleine Kelly)

Der Zusammenschluss wurde auf einer Konferenz in Paris beschlossen. Dort kündigte der französische Verteidigungsminister Lecornu an, dass sein Land in einem ersten Schritt 50 Millionen Euro für zwölf zusätzliche Haubitzen vom Typ Caesar für die Ukraine bereitstellt. 60 weitere Haubitzen könnten mit finanzieller Unterstützung der anderen Staaten produziert werden, sagte er. Der per Video zugeschaltete ukrainische Ressortchef Umerow bat die Verbündeten, auch die Munitions-Produktion in ihren Ländern zu erhöhen.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.