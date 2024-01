Krieg im Nahen Osten

Zahlreiche NGOs halten es für falsch, die Zahlungen an das UNRWA zu stoppen. (picture alliance / NurPhoto / Jonathan Raa)

In einer Stellungnahme heißt es, man sei besorgt und empört. Die Arbeit der UNRWA als wichtigster Hilfsorganisation im Gazastreifen könne nicht durch andere ersetzt werden. Mehr als zwei Millionen Menschen seien auf das Hilfswerk angewiesen. Unterzeichnet haben unter anderem Save the Children, Oxfam und Caritas International. Die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" zeigt sich in einem eigenen Appell ebenfalls besorgt.

Der israelische Geheimdienst wirft Mitarbeitern des UNRWA vor, den palästinensischen Terrororganisationen Hamas oder Islamischer Dschihad anzugehören. Außerdem sollen zwölf Mitarbeiter am Massaker der Hamas in Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen sein. Unter anderem die USA, Großbritannien, Japan und Deutschland haben deshalb angekündigt, ihre Zahlungen an das UNRWA vorerst zu stoppen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 30.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.