Wieder gab es zahlreiche Luftangriffe im Gazastreifen. (AFP / MENAHEM KAHANA)

Zehn Personen seien bei einem Luftangriff auf ein mehrstöckiges Gebäude in Gaza-Stadt gestorben, wie Sanitäter mitteilten. Fünf weitere seien in einem nahe gelegenen Vorort getötet worden und vier in Dschabalia im Nordosten des Gazastreifens. Aus Deir Al-Balah in der Mitte des Küstengebiets wurden drei Tote gemeldet. In der Stadt haben Hunderttausende Palästinenser Zuflucht gesucht. Vom israelischen Militär lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Israel wirft den Hamas-Kämpfern vor, dass sie bewusst in zivilen Gebieten des dicht besiedelten Gazastreifens operieren und damit zivile Opfer in Kauf nehmen.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.