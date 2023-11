Bereits zum fünften Mal binnen der vergangenen 20 Jahre steht der Gazastreifen im Zentrum eines blutigen Krieges. Wie es danach für die Menschen weitergehen soll, ist völlig unklar. (picture alliance / Anadolu / Ashraf Amra)

Vier Tage nach den Terrorangriffen der militant-islamistischen palästinensischen Organisation Hamas hielt Israels Premierminister Benjamin Netanjahu am 11. Oktober 2023 eine Fernsehansprache. Hängen blieb dabei vor allem seine Ankündigung, Israel werde die Hamas zerschlagen und zerstören. Das versuchen die israelischen Streitkräfte inzwischen mit heftigem Beschuss sowie dem Einsatz von Bodentruppen im Gazastreifen umzusetzen.

Nach israelischen Angaben wurden bereits ranghohe Mitglieder der Hamas getötet und Tunnelsysteme zerstört, doch kann man eine Terrororganisation allein mit militärischen Mitteln besiegen? Viele Expertinnen und Experten bezweifeln das. Vor allem, weil die Hamas - wie auch die Hisbollah im Libanon - nicht nur eine militärisch-terroristische Organisation, sondern auch eine religiöse und soziale Bewegung ist.

"Natürlich ist das möglich", sagt der Islamwissenschaftler Guido Steinberg im Dlf. Zunächst einmal sei die Hamas eine militante Organisation mit etwa 15.000 bis 20.000 Mann. Das aktuelle Bild der Stärke der Terrororganisation sei geprägt von den Ereignissen am 7. Oktober in Israel. Dabei habe die Terrororganisation aber von den "schweren Fehlern vor allem des israelischen Militärs profitiert" und konnte deswegen mehr als 1.400 Menschen töten und viele weitere in den Gazastreifen entführen.

Eine Zerschlagung ist laut Steinberg also möglich, allerdings nur, wenn die israelische Armee den gesamten Gazastreifen durchkämmen und die Stadt Gaza einnehmen würde, einhergehend mit hohen Verlusten unter den Soldaten und in der Zivilbevölkerung in Gaza. Das aber, so Steinberg, nehme die israelische Regierung in Kauf.

Viel schwieriger hingegen, auch da sind sich viele Expertinnen und Experten einig, ist die Zerschlagung der Hamas als soziale Bewegung. Im Gegensatz zu Terrorgruppierungen wie Al-Kaida oder dem "Islamischen Staat" habe die Hamas eine soziale Basis mit "Zehntausenden, wahrscheinlich sogar Hunderttausenden Mitgliedern" und auf diese werde sie sich wieder berufen können, so die Einschätzung des Islamwissenschaftlers.

Auch der "Zeit"-Journalist Yassin Musharbash glaubt nicht, dass man die Hamas allein mit militärischen Mitteln zerstören kann. Terrorgruppen könne man so unterdrücken, irgendwann aber wachse etwas nach. Das sei auch eine reale Gefahr im Gazastreifen, so Musharbash im Dlf. Das größte Problem sei das Denken, die Ideologie. "Eine Ideologie können Sie mit Bomben nicht zerstören, nur mit einem besseren Angebot."

Nach dem Ende der Kampfhandlungen müsse der Bevölkerung von Gaza deswegen sehr schnell eine bessere Zukunft aufgezeigt werden: "Ein Leben, das besser ist, als unter der Hamas." Beispielsweise mit einer besseren medizinischen Versorgung, einer Verbesserung der ökonomischen Situation der Menschen im Gazastreifen. Nur dann werde die Ideologie der Hamas nicht innerhalb von ein paar Jahren eine Folgeorganisation nach sich ziehen, "die sicher nicht friedlicher sein wird", so Musharbash.

In der Bekämpfung der Ideologie der Hamas sieht auch der Publizist Michel Friedman die größte Herausforderung. Auch er hält die Zerstörung der Waffen und militärischen Infrastruktur der Terrorgruppe für realistisch, doch solange Menschen von Kindheit auf indoktriniert und zur Gewalt geführt würden, eine Hassfigur bekämen und ein Versprechen, dass, wenn sie sich sogar selbst umbringen, sie ins Paradies kämen, "dann ist es nicht schwer, andere dafür umzubringen", so Friedman im Dlf.

Israel habe das Recht und das Pflicht seine Bevölkerung vor der Hamas zu schützen und gegen die Terroristen der Hamas vorzugehen, sagt "Zeit"-Journalist Yassin Musharbash im Dlf. Die Art der Kriegsführung, die Israels Armee und die Regierung gewählt haben, hält er aber für falsch. Dabei würden zu viele zivile Opfer in Kauf genommen. Mindestens eine Feuerpause sei dringend geboten, damit humanitäre Abhilfe geleistet werden könne. "Was wir dort im Moment erleben, finde ich kaum mehr erträglich."

Auch die Nahost-Expertin Claudia Baumgart-Ochse spricht sich im Dlf dringend für Zeitfenster aus, in denen keine Bombardierungen stattfinden, um die dringend benötigte humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu bekommen. Alles, was sie in den letzten Tagen und Wochen an diplomatischen Initiativen erlebt habe, habe das zum Ziel. "Da genügt auch nicht eine Pause, da brauchen wir sicherlich mehrere." Die Frage nach einem Waffenstillstand wiederum sei sehr umstritten, auch die Form. "Wäre das dann ein dauerhafter Waffenstillstand?" Beachten müsse man dabei, dass die Hamas aus dem Gazastreifen auch nach wie vor Raketen auf Israel schieße. Einen Waffenstillstand hält sie auch deswegen für unrealistisch. Für die Zivilbevölkerung wäre das natürlich gut, doch für Israel sei das eine "sehr schwierige Entscheidung".

Wichtig sei dabei auch, zu verstehen, dass Israel keinen Krieg gegen die Palästinenser, sondern einen Krieg gegen die Terrororganisation Hamas führe, so der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Ruprecht Polenz. Die Frage nach einem Waffenstillstand richte sich zudem an beide Seiten. Und dabei sollte auch die Forderung an die Hamas nicht vergessen werden, die 240 Geiseln, die sich seit dem 7. Oktober in ihrer Gewalt befinden, freizulassen.

Auch wenn der Krieg zwischen Israel und der Hamas noch lange nicht beendet scheint, blickt US-Präsident Joe Biden bereits in die Zukunft und hat israelische und arabische Führungspersönlichkeiten aufgerufen, sich schon jetzt intensiv damit zu beschäftigen, wie es danach weitergehen soll. "Es gibt keinen Weg zurück zum Status quo, wie er am 6. Oktober war", so Biden selbst dazu. Nach seiner Auffassung muss es eine Zwei-Staaten-Lösung geben. Der Gazastreifen wäre in diesem Szenario vermutlich Teil eines unabhängigen palästinensischen Staates.

Der "Zeit"-Journalist Yassin Musharbash blickt aktuell auf Gespräche und Lösungen in der Region pessimistisch. Auf keiner Seite gebe es genug Vertrauen, um vernünftig zu reden. Noch dazu könne der jüngste Nahostkrieg Monate dauern und sich in der Folge in einen Mehrfrontenkrieg für Israel entwickeln.

Sollte die Hamas im Gazastreifen aber tatsächlich weitgehend zerschlagen werden, könnte sich zumindest ein kleines Fenster öffnen, das "unter internationaler Vermittlung und unter Beteiligung der arabischen Nachbarstaaten, der palästinensischen Autonomiebehörde durch eine Neustrukturierung die Gelegenheit gibt, mit einem Mandat und im Austausch für Zusagen im Friedensprozess, die Verwaltung von Gaza mit zu übernehmen", so der "Zeit"-Journalist. Notwendig wäre dafür "ein diplomatisches Fingerspitzengefühl sondergleichen". Wer auch immer sich auf den "Trümmerhaufen" Gaza ohne Mandat oder Zusagen setze, werde im Gazastreifen keine 48 Stunden überleben, weil er als Verräter betrachtet würde, so Musharbash.

Der Islamwissenschaftler Guido Steinberg glaubt, dass nach dem Krieg verschiedene Akteure im Gazastreifen aktiv sein werden. Zumindest kurzfristig werde Israel den Gazastreifen wieder besetzen müssen. Die Regierung hatte 2005 alle Siedlungen räumen lassen und den Landstrich verlassen. Im Anschluss führe kein Weg daran vorbei, dass Palästinenser dort die Macht übernehmen, so Steinberg. Vor allem in Washington scheine das derzeit das bevorzugte Szenario zu sein, dass "palästinensische Technokraten die Macht übernehmen" und dann mit Israel ausgesöhnte arabische Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain oder Marokko ihre Polizei schickten.

Die Entsendung internationaler Truppen hält Steinberg wiederum für unwahrscheinlich, weil es tatsächlich keine internationale Gemeinschaft mehr gebe. "Es übersteigt meine Fantasie, mir vorzustellen, wie sich die USA und Russland und vielleicht auch noch China im UN-Sicherheitsrat auf eine solche, vielleicht sogar internationale Truppe einigen können."

nsh