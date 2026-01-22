Pflegekosten

In Deutschland steigt der Eigenanteil für einen Platz im Pflegeheim. (picture alliance / Zoonar / Robert Kneschke)

Das geht aus aktuellen Zahlen des Verbandes der Ersatzkassen hervor. Den Angaben zufolge zahlen Pflegebedürftige im ersten Jahr ihres Heimaufenthaltes mit Jahresbeginn im bundesweiten Durchschnitt mehr als 3.200 Euro. Das sind rund 260 Euro mehr als im Vorjahr. Regional gibt es große Unterschiede. Am teuersten ist die Pflege laut Ersatzkassenverband in Bremen, im Saarland sowie in Nordrhein-Westfalen mit durchschnittlich rund 3.600 Euro. Am niedrigsten war die monatliche Belastung im ersten Heimjahr in Sachsen-Anhalt mit rund 2.700 Euro.

Im bundesweiten Schnitt kostet unter Berücksichtigung der Zahlungen der Pflegeversicherung ein Heimplatz nunmehr erstmals mehr als 5.000 Euro.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.