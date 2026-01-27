Aktuelle Studie

Mehr als 300 Fälle von sexualisierter Gewalt in den letzten 50 Jahren. (picture-alliance / dpa / Fredrik von Erichsen)

Der evangelisch geprägte "Verband Christlicher Pfadfinder*innen"stellte eine Studie vorstellt, die 344 Missbrauchsbetroffene zwischen 1973 und 2024 auflistet. Sie geht von 161 mutmaßlichen Tätern und Täterinnen aus. Die Mehrheit der Betroffenen war laut der Untersuchung zum Zeitpunkt der Taten zwischen 13 und 17 Jahre alt. Etwa die Hälfte der Fälle geschah demnach bei Pfadfinderfahrten oder in Zeltlagern.

Die an der Studie beteiligten Forschungsinstitute hatten seit dem Jahr 2023 Akten gesichtet und fast 80 Interviews mit ehemaligen und aktiven Pfadfindern geführt. Im Jahr 2024 war eine ähnliche Studie des internkonfessionellen Pfadfinderverbandes BdP zu einem Ergebnis von mindestens 50 Beschuldigten und 123 Betroffenen gekommen.

