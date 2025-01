Betroffene von sexualisierter Gewalt im Sport oder deren Angehörige können sich an die unabhängige Anlaufstelle für Betroffene im Spitzensport wenden.Website: www.anlauf-gegen-gewalt.org Telefon: 0800 90 90 444 (Mo, Mi & Fr 9-13 Uhr · Di & Do 16-20 Uhr · Nicht erreichbar an bundesweiten gesetzlichen Feiertagen)