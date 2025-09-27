Kampfgebiet Gazastadt. (Archivbild) (picture alliance / SIPA / Omar Ashtawy apaimages)

In einigen Berichten ist von mehr als 50 Toten seit dem Morgengrauen die Rede. 27 davon seien allein bei der Offensive auf Gaza-Stadt gestorben. Viele Opfer sollen Kinder und andere Zivilisten sein. Die israelische Armee teilte mit, sie habe zahlreiche Waffen entdeckt, darunter Panzerabwehrraketen, Raketen und Sprengsätze.

Der ehemalige Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes Schin Bet, Ajalon, forderte Deutschland auf, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Das wäre eine Botschaft an die Radikalen auf beiden Seiten, sagte der Kritiker der Regierung Netanjahu im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Die Realität zweier Staaten würde zudem die Ideologie der Hamas brechen. - Am Nachmittag begann in Berlin eine Großkundgebung gegen den Gazakrieg. Die Veranstalter rechnen mit Zehntausenden Teilnehmern.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.