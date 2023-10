In der Region Kursk ist nach ukrainischen Drohnenangriffen vielerorts der Strom ausgefallen. Hier ein Foto vom Dezember 2022. (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / Administration of the Kursk regi)

Es seien Infrastrukturobjekte in mehreren Landkreisen attackiert worden, teilte der Kursker Gouverneur mit. In Berichten aus der Region heißt es, zwei Umspannwerke seien getroffen worden, wodurch in insgesamt 67 Ortschaften der Strom ausgefallen sei. Nach Angaben des Gouverneurs wurde zudem die nahe der Grenze gelegene Stadt Rylsk mit Streumunition beschossen. Es habe eine Verletzte gegeben, mehrere Häuser seien beschädigt worden.

Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben 24 von Russland gestartete Drohnen abgeschossen. Die Angriffe seien über den Regionen Odessa und Mykolajiw im Süden sowie Kirowohrad in der Zentralukraine abgewehrt worden, teilte das Militär mit. Laut dem Präsidialbüro in Kiew wurden durch russischen Beschuss in der Stadt Cherson zwei Menschen getötet.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.