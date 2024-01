Bundesinnenministerium

Mehr als 900.000 Teilnehmer bei Demonstrationen gegen Rechtsextremismus am Wochenende

An den bundesweiten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus haben sich am Wochenende nach Angaben der Polizei mehr als 900.000 Menschen beteiligt. Demnach waren am Samstag insgesamt rund 360.000 Menschen bei Kundgebungen, am Sonntag gingen etwa 550.000 auf die Straße. Das teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin mit.