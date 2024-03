Die Leipziger Buchmesse 2024 ist zu Ende. (dpa / Jan Woitas)

Auch der Jugend-Campus UVERSE sei großartig genutzt worden, erklärte Böhmisch. Das sei "ein klares Zeichen, in Richtung Jugend zu denken". In diesem Jahr kamen insgesamt 283.000 Gäste zur Leipziger Buchmesse, 9.000 mehr als im Vorjahr. Mehr als 2.000 Aussteller aus 40 Ländern waren an den vier Messetagen vertreten. An den rund hundert Veranstaltungen nahmen zahlreiche Autorinnen und Autoren wie Marc-Uwe Kling, Ingrid Noll, Paul Maar und Arne Dahl teil. Auch Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier gehörten zu den Gästen der Buchmesse. Ihre Reden wurden mehrfach durch Aktivisten gestört.

Auf dem Messegelände fanden gleichzeitig wieder die Manga-Comic-Con und die Antiquariatsmesse statt. Zudem zog das Lesefest "Leipzig liest" mit 2.800 Veranstaltungen an 300 Orten in der ganzen Stadt viele Besucher an.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.