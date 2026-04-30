Anlass ist ein Messerangriff mit zwei Verletzten. Innenministerin Mahmood sagte, sie stufe den Antisemitismus als dringlichstes Sicherheitsproblem ein, mit dem das Vereinigte Königreich konfrontiert sei.
Umgerechnet rund 29 Millionen Euro sollen in zusätzliche Polizeipatrouillen und verschärfte Sicherheitsvorkehrungen in der Umgebung von Synagogen, Schulen und jüdischen Gemeindezentren fließen.
Die Zahl antisemitischer Vorfälle in Großbritannien hat seit dem Beginn des Gaza-Kriegs deutlich zugenommen.
Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.