Bundesentwicklungsministerin Schulze ist in Kiew eingetroffen. (Andreas Stein/dpa)

Frankreichs Präsident Macron will mit Polens Ministerpräsident Tusk in Warschau beraten. Nach unbestätigten Medienberichten könnte es bei dem Gespräch auch um Überlegungen gehen, im Falle einer Beendigung des russischen Angriffskrieges eine Friedenstruppe aus ausländischen Soldaten aufzustellen. Bundesaußenministerin Baerbock kommt in Berlin mit mehreren europäischen Kollegen und dem ukrainischen Außenminister Sybiha zusammen. Erwartet wird auch die EU-Außenbeauftragte Kallas.

Bundesentwicklungsministerin Schulze traf unterdessen zu einem Besuch in Kiew ein. Die Ministerin sagte, die Bundesregierung habe zusätzliche Gelder mobilisiert, um der Ukraine beim Wiederaufbau der Strom- und Wärmeversorgung zu helfen.

