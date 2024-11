Der Kreml warnte US-Präsident Joe Biden scharf wegen seiner Freigabe von Langstreckenraketen für die Ukraine und sprach von einer Eskalation. (AFP / JOHN HAMILTON)

Die US-Regierung hat der Ukraine erlaubt, Waffen mit großer Reichweite für Angriffe auf russisches Staatsgebiet einzusetzen. Hintergrund der Ankündigung dürfte der anstehende Machtwechsel im Weißen Haus sein, wenn Donald Trump am 20. Januar 2025 das Amt des Präsidenten übernimmt. Viele gehen davon aus, dass Trump die US-Unterstützung für die Ukraine zurückfahren wird. Experten sind aber zurückhaltend, ob die Ukraine mit dieser Erlaubnis eine Wende im Kriegsgeschehen herbeiführen kann.

Die Front ist mit Ausnahme der Region Kursk und des südlichen Donezk aus Sicht des Militäranalysten Franz-Stefan Gady vom Institut für Internationale Strategische Studien (IISS) in London stabil. Doch weder Russland noch die Ukraine könnten den Krieg unendlich weiterführen. Auch Russlands Ressourcen erschöpften sich, was sich spätestens ab der zweiten Hälfte 2025 sowohl beim Personal als auch beim Material bemerkbar machen werde. Die Ukraine werde schon früher mit denselben Problemen zu kämpfen haben. Beide Seiten müssten daher 2025 etwas an ihrer operativen Einsatzführung ändern.

Die Verluste auf russischer Seite betragen pro Tag etwa 1.000 bis 1.200 Tote, Verwundete und Kriegsgefangene, auf ukrainischer Seite schätzungsweise mehrere hundert pro Tag, sagte Militärexperte Gady. Das sei für ein kleines Land nach drei Jahren Krieg gegen eine der größten Militärmächte der Welt eine „beachtliche Anzahl an Verlusten“.

Das größte Defizit der ukrainischen Armee sei derzeit „der eklatante Personalmangel“, sagte Militäranalyst Gady. Die Mobilisierungswellen, die seit Mitte Mai liefen, hätten nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Zum anderen müsse genau beobachtet werden, wie die Truppen tatsächlich eingesetzt würden. Derzeit würden etwa Brigaden an der Front "nachbefüllt", die gar nicht existierten. Dies führe dazu, dass die Truppen nicht rotieren könnten.

Die materielle Situation sei momentan weniger akut, so der Militäranalyst. Die ukrainische Armee verfüge qualitativ und quantitativ über mehr Drohnen auf dem Gefechtsfeld als die russischen Streitkräfte. Auch bei schwerer Artilleriemunition seien die russischen Streitkräfte nicht mehr so überlegen wie noch im Sommer, schätzt Gady die Lage ein.

Mit der Erlaubnis der US-Regierung darf die Ukraine nun Raketen mit einer Reichweite von 300 Kilometern für Angriffe auf Ziele auf russischem Staatsgebiet einsetzen. Im Fokus stehen Abschussrampen, von denen aus Russland Ziele in der Ukraine mit Gleitbomben und Raketen angreift, sowie Flughäfen, logistische Knotenpunkte, Munitionsdepots und Kommandozentralen.

Moskau und Petersburg liegen jedoch weit außerhalb der Reichweite dieser Raketen. Russland hat die Entscheidung offenbar antizipiert und bereits Geräte wie hochwertige Kampfflugzeuge verlegt. Der Einsatz dieser Waffen wird den Krieg zwar nicht zugunsten der Ukraine entscheiden, doch er könnte die russische Logistik erschweren und die Angriffe abschwächen.

Die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann begrüßte die Entscheidung der Biden-Administration, insbesondere nach den heftigen Raketenangriffen auf die Ukraine der letzten Tage. Die Ausschaltung russischer Abschussrampen sei existentiell für die Ukraine und völkerrechtlich gedeckt.

Militärexperte Gressel vom European Council on Foreign Relations sieht die Entscheidung der Biden-Administration auch als Antwort auf den Einsatz nordkoreanischer Soldaten auf russischer Seite. Die Erlaubnis zur Nutzung der Waffen gelte bisher offenbar nur für die Region Kursk, wo Russland eine ukrainische Offensive zurückdrängen wolle und dabei nordkoreanische Soldaten einsetze.

Viel hänge aus seiner Sicht davon ab, welche Ziele die Ukrainer angreifen können und wie viel Munition ihnen dabei zur Verfügung steht. Für sich genommen werde die Entscheidung den Kriegsverlauf nicht entscheidend beeinflussen, so Gressels Einschätzung. Wenn jedoch dauerhaft genügend Fernwaffen geliefert würden, hätte dies einen Effekt. In Kombination mit anderen Schritten wie Militärhilfe, Ausbildung und dem Teilen nachrichtendienstlicher Informationen könnte es der Ukraine helfen, den Krieg zu gewinnen oder zumindest zu überstehen.

Der künftige Präsident Donald Trump werde die Ukraine nicht von heute auf morgen fallen lassen, ist sich Militärexperte Gady sicher. Denn das würde seine Verhandlungsposition schwächen. Bevor überhaupt Verhandlungen möglich seien, müsse die Front stabilisiert werden. "Russland ist das größte Hindernis für konstruktive Verhandlungen."

Kanzler Olaf Scholz hat wiederholt abgelehnt, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zu liefern, um die Gefahr einer Eskalation des Konflikts zu vermeiden. Diese Gefahr sieht Militärexperte Gustav Gressel nicht, solange die USA als NATO-Partner präsent sind.

Die russische Armee bräuchte zudem eine Phase der Regenerierung und Neubeschaffung von Gerät – in einer solchen Phase würde ein Angriff auf die NATO in eine russische Niederlage münden. Ob sich Putin durch die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine tatsächlich zu seriösen Friedensverhandlungen bereit erklären würde, bezweifelt Gressel. Der russische Machthaber werde erst dann zu Verhandlungen bereit sein, wenn er keine militärische Chance mehr sehe, seine Kriegsziele umzusetzen.

Der Militäranalyst Franz-Stefan Gady spricht von einer politischen Debatte, die "disproportional zum militärischen Effekt" geführt werde. Die Effektivität des Waffensystems sei nicht so groß, wie man annehmen könnte. Es seien nicht genügend Systeme verfügbar, und die russischen Streitkräfte hätten sich bereits vor längerer Zeit auf den möglichen Einsatz von Taurus-Systemen eingestellt.

tha