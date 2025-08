Gaza-Krieg

Mehrere EU-Fraktionen werfen Israel Genozid vor

Mehrere Fraktionen des Europäischen Parlaments werfen Israel einen Genozid an den Palästinensern im Gazastreifen vor. Die Vorsitzenden der Fraktionen von Sozialdemokraten, Grünen und Linken wenden sich in einem gemeinsamen Brief an Kommissionspräsidentin von der Leyen, Ratspräsident Costa und die EU-Außenbeauftragte Kallas. Darin heißt es, es gebe eindeutige Beweise, dass in Gaza ein Völkermord begangen werde.