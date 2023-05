Der ukrainische Präsident Selenskyj in Großbritannien. (AFP / CARL COURT)

Bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in London sagte Premierminister Sunak die Lieferung zahlreicher Flugabwehrraketen zu. Außerdem will Großbritannien Hunderte Kampfdrohnen mit einer Reichweite von mehr als 200 Kilometern zur Verfügung stellen. Selenskyj äußerte sich optimistisch, dass sein Land bald auch Kampfjets erhalte. Man habe darüber gesprochen, es stünden wichtige Entscheidungen an. Sunak betonte, Großbritannien wolle ukrainische Piloten an westlichen Jets ausbilden. Die Ukraine wünscht sich moderne Jets für eine mögliche Offensive zur Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete.

Frankreich kündigte gestern an, neue Luftabwehrsysteme zu liefern. Außerdem werde man mehrere ukrainische Bataillone mit leichten Panzern sowie gepanzerten Fahrzeugen ausstatten und sie daran ausbilden. Bundeskanzler Scholz hatte bei einem Treffen mit Selenskyj in Berlin ein umfangreiches Rüstungspaket im Wert von mehr als 2,7 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Zuvor hatte Italien seine Unterstützung bekundet.

