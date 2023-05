Drohnenangriffe

Ein Mitglied der ukrainischen Rettungskräfte untersucht am 4. Mai Trümmer nach dem Abschuss einer Drohne über Kiew. (AP / Bernat Armangue)

Nachrichtenagenturen berichten von mehreren Explosionen. Der abendliche Angriff dauerte nur wenige Minuten. Laut dem Stabschef von Präsident Selenskyj, Jermak, wurde eine Drohne abgeschossen. Kiews Bürgermeister Klitschko berichtete von Explosionen und Bränden in einem Kiewer Bezirk. Bereits in der vergangenen Nacht hatte Russland ukrainischen Angaben zufolge bis zu 24 Kampfdrohnen gegen Ziele in der Ukraine eingesetzt, von denen laut ukrainischen Angaben 18 abgeschossen wurden.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.