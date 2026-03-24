Telegram und Co.

Proteste gegen die Internetsperre in Russland sind verboten worden (Archivbild). (dpa / picture alliance / Vladimir Trefilov)

Der russische Oppositionspolitiker Nadeschdin teilte mit, im Moskauer Umland hätten mehrere Städte in gleichlautenden Schreiben Versammlungsverbote erteilt. Als Vorwand werde die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus genannt. Andernorts wurden potenzielle ukrainische Raketenangriffe als Grund angeführt. In Russland ist die Teilnahme an nicht genehmigten Kundgebungen verboten.

Seit Tagen wird in Russland immer wieder das mobile Internet abgeschaltet oder verlangsamt. Die Proteste sollten sich auch gegen die für April geplante Abschaltung des Messengers Telegram richten. Kritiker gehen davon aus, dass die Regierung die Bürger dazu drängen will, auf die staatlich kontrollierte App MAX zu wechseln.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.