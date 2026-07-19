Nahost
Mehrere Tote nach israelischen Luftangriffen auf den Gaza-Streifen

Bei den israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mehrere Menschen getötet worden.

    Vier Männer hocken neben Leichensäcken. Sie sind bestürzt. Mehrere weitere Personen stehen daneben.
    Menschen trauern um Opfer eines israelischen Luftangriffs auf Gaza-Stadt (picture alliance / abaca / Habboub Ramez / ABACA)
    Im Nordwesten von Gaza-Stadt gab es nach Informationen des Schifa-Krankenhauses fünf Tote und mehrere Verletzte. Im Stadtteil Seitun wurden vier Menschen getötet, teilte die von der islamistischen Terrorbewegung Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mit. Zwei weitere Opfer habe es an anderen Orten des Palästinensergebiets gegeben.
    Laut israelischem Militär wurden Mitglieder und Infrastruktur der Hamas ins Visier genommen. Trotz der vereinbarten Waffenruhe gibt es immer wieder Kampfeinsätze mit zahlreichen Todesopfern im Gazastreifen.

    Weiterführende Informationen

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    Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.