Im Nordwesten von Gaza-Stadt gab es nach Informationen des Schifa-Krankenhauses fünf Tote und mehrere Verletzte. Im Stadtteil Seitun wurden vier Menschen getötet, teilte die von der islamistischen Terrorbewegung Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mit. Zwei weitere Opfer habe es an anderen Orten des Palästinensergebiets gegeben.
Laut israelischem Militär wurden Mitglieder und Infrastruktur der Hamas ins Visier genommen. Trotz der vereinbarten Waffenruhe gibt es immer wieder Kampfeinsätze mit zahlreichen Todesopfern im Gazastreifen.
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Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.