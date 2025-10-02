In Manchester gab es einen Anschlag in der Nähe einer Synagoge. (picture alliance / empics / Peter Byrne)

Polizeibeamte hätten Schüsse abgegeben. Der Tatverdächtige sei getroffen worden. Es blieb jedoch unklar, ob er getötet wurde. Manchesters Bürgermeister Burnham sagte dem Rundfunksender BBC, die unmittelbare Gefahr scheine vorbei zu sein.

Der britische Premierminister Starmer erklärte, er sei "entsetzt" über den Angriff auf die Synagoge von Crumpsall. "Die Tatsache, dass sich dies an Jom Kippur ereignet hat, dem heiligsten Tag im jüdischen Kalender, macht es noch furchtbarer", erklärte Starmer auf X.

Nach Angaben aus britischen Regierungskreisen wollte Starmer seine Teilnahme am Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Kopenhagen vorzeitig beenden und nach Großbritannien zurückkehren.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.