In Südfrankreich bekämpft die Feuerwehr einen Waldbrand. (AFP / IDRISS BIGOU-GILLES)

In der türkischen Provinz Izmir kämpfen Einsatzkräfte gegen die sich mit starken Winden ausbreitenden Flammen. Rettungsteams hätten die Nacht hindurch versucht, die Feuer unter Kontrolle zu bringen. Im Süden Frankreichs, im Département Aude, wurde die berühmte Abtei Fontfroide wegen Waldbränden vorsorglich evakuiert. Eine Autobahn und ein Campingplatz sind gesperrt. Die französischen Behörden riefen landesweit zu erhöhter Wachsamkeit auf.

Zusätzlich zur Trockenheit gibt es in Südeuropa seit Tagen die erste große Hitzewelle des Sommers. Im spanischen El Granado an der Grenze zu Portugal wurden gestern 46 Grad gemessen, so viel wie noch nie an einem Juni-Tag. Auch Deutschland steht vor einer Hitzewelle. Der Deutsche Wetterdienst warnt bis einschließlich Mittwoch vor womöglich bis zu 39 Grad in einigen Regionen.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.