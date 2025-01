Silvester im Ausland

Silvester in Damaskus - mit der Fahne der Demokratiebewegung von 2011. (dpa / AP / Leo Correa)

Im australischen Sydney war das Feuerwerk diesmal besonders umfangreich. Rund neun Tonnen Pyrotechnik erleuchteten den Himmel über dem Hafenviertel. Größere Feiern gab es auch in vielen asiatischen Metropolen, etwa in Tokio, Hongkong, Taipeh, Singapur, Kuala Lumpur, Bangkok und Jakarta. In London feierten rund 100.000 Menschen den Jahreswechsel - mit Feuerwerk und dem Glockenschlag des Big Ben.

In Syriens Hauptstadt Damaskus schwenkten Menschen die Fahne der Demokratiebewegung von 2011 . Dort wurde vor wenigen Wochen der langjährige Diktator Assad durch Islamisten gestürzt. Gefeiert wurde etwa auf dem riesigen Ummayad-Platz im Westen von Damaskus.

Proteste in Georgien und Serbien

In Georgiens Hauptstadt Tiflis gingen am Silvesterabend zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen die Regierung zu protestieren. Grund ist deren Ankündigung, die Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union auszusetzen.

In Serbien begannen tausende Menschen das neue Jahr mit einem Schweigeprotest. Anlass war der Einsturz eines Bahnhofsdachs in der Stadt Novi Sad am 1. November, durch den 15 Menschen ums Leben kamen. Kritiker werfen der Regierung vor, die Aufklärung der Unglücksursache zu verschleppen.

