10 Jahre nach Völkermord

Menschenrechtsaktivistin kritisiert Abschiebungen von Jesiden in den Irak

Die Menschenrechtsaktivistin Tekkal hat einen dauerhaften Schutz für Jesidinnen und Jesiden in Deutschland gefordert. Sie kritisierte im Deutschlandfunk, dass mehrere Bundesländer zehn Jahre nach dem Völkermord an den Angehörigen der Religionsgemeinschaft wieder Jesiden in den Irak abschieben.

02.08.2024