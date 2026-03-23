Die Zeremonie zur Vertragsunterzeichnung des Mercosur-Abkommens in Paraguays Hauptstadt Asunción (AFP / LUIS ROBAYO)

Das teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Mit Paraguay hatte vor wenigen Tagen das letzte beteiligte südamerikanische Land den Vertrag mit der Europäischen Union gebilligt. Die Übereinkunft mit den Mercosur-Staaten soll eine der weltweit größten Freihandelszonen schaffen und die meisten Zölle auf beiden Seiten beseitigen. Das Europäische Parlament hatte das Abkommen dem Europäischen Gerichtshof für eine juristische Prüfung vorgelegt, die mehrere Monate dauern dürfte. Ungeachtet dessen konnte der Vertrag jetzt vorläufig in Kraft gesetzt werden. Auch steht die formale Ratifizierung im Europaparlament noch aus.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.