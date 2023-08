Innerster Planet rückläufig

Mercury retrograde

Manche Astrologie-Gläubige behaupten, in den kommenden Wochen drohe Ungemach. Denn Merkur bewegt sich ab morgen am Himmel rückläufig – und sorgt so angeblich für größere und kleinere Katastrophen.

Lorenzen, Dirk | 22. August 2023, 02:57 Uhr