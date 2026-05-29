Yad Vashem
Meron Mendel äußert Bedenken an deutschen Zweigstellen der Gedenkstätte

Der Co-Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Mendel, hat Bedenken bezüglich der geplanten Ableger der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in München und Leipzig geäußert.

    People visit Yad Vashem, the World Holocaust Remembrance Center, on the eve of Yom HaShoah, Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Day for the six million Jews killed by Nazi Germany, that begins at sundown on Sunday, May 5, in Jerusalem.
    Besucher der Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem (picture alliance / newscom / DEBBIE HILL)
    Das geplante Bildungszentrum in Deutschland sei ein Symbol mit historischem Gewicht, erklärte er im Deutschlandfunk.Yad Vashem sei aber nicht nur eine Gedenkstätte, sondern zugleich eine Einrichtung, die nicht unabhängig von der israelischen Regierung sei. Diese sei aktuell von Rechtsradikalen dominiert, sagt Mendel. Der Publizist äußerte in diesem Zusammenhang die Sorge, dass die Arbeit der Einrichtung davon beeinflusst werden könnte.
    Die Gedenkstätte Yad Vashem hatte gestern mitgeteilt, innerhalb der nächsten drei Jahre ein Bildungszentrum in München und eine Außenstelle in Leipzig zu eröffnen.
    Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.