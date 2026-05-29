Das geplante Bildungszentrum in Deutschland sei ein Symbol mit historischem Gewicht, erklärte er im Deutschlandfunk.Yad Vashem sei aber nicht nur eine Gedenkstätte, sondern zugleich eine Einrichtung, die nicht unabhängig von der israelischen Regierung sei. Diese sei aktuell von Rechtsradikalen dominiert, sagt Mendel. Der Publizist äußerte in diesem Zusammenhang die Sorge, dass die Arbeit der Einrichtung davon beeinflusst werden könnte.
Die Gedenkstätte Yad Vashem hatte gestern mitgeteilt, innerhalb der nächsten drei Jahre ein Bildungszentrum in München und eine Außenstelle in Leipzig zu eröffnen.
Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.