Bauindustrie

Merz: 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts soll in Infrastruktur mit militärischem Nutzen investiert werden

Die Bundesregierung will gezielt in Straßen und Brücken investieren, die auch aus militärischer Sicht wichtig sind. Das gab Bundeskanzler Merz auf dem Branchentag der Bauindustrie in Berlin bekannt. Die Investitionen in diese Infrastruktur sollen demnach 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen.