Kanzler Merz stellt sich den Fragen der Abgeordneten (Archivbild) (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Bei der Regierungsbefragung dürften der Iran-Krieg und die Folgen für die Spritpreise in Deutschland eine wichtige Rolle spielen, ebenso wie die geplanten Reformen der Sozialsysteme. Merz soll gestern in der Sitzung der Unionsfraktion nach Angaben mehrerer Teilnehmer Grundsatzentscheidungen bis Sommer angekündigt haben. Es gebe ein Zeitfenster von Ostern bis zum Beginn der Sommerpause, wird der CDU-Vorsitzende zitiert.

Auch von Vizekanzler Klingbeil, SPD, werden heute grundlegende Aussagen zum Regierungskurs erwartet. Der Finanzminister will in einer Rede bei der Bertelsmann-Stiftung in Berlin seine Vorstellungen für eine Modernisierung Deutschlands präsentieren.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.