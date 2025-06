Newsblog zur Eskalation in Nahost

Merz beim G7-Gipfel in Kanada (picture alliance / dpa / dpa-Pool / Michael Kappeler)

Mittwoch, 18. Juni

+++ US-Präsident Trump hat den Ton gegenüber der Führung im Iran weiter verschärft. +++

In einer Veröffentlichung auf seiner Plattform Truth Social forderte er Teheran zur bedingungslosen Kapitulation auf. Trump drohte zudem indirekt dem Obersten Führer, Chamenei. Die Vereinigten Staaten wüssten genau, wo dieser sich aufhalte. Man werde ihn jedoch nicht ausschalten, zumindest nicht im Moment, ergänzte Trump.

+++ Der Generalstabschef der iranischen Armee hat die Bewohner der israelischen Großstädte Tel Aviv und Haifa zur Evakuierung aufgerufen. +++

"Bald werden Vergeltungseinsätze ausgeführt", sagte Armeechef Aboldrahim Musawi in einer im iranischen Staatsfernsehen übertragenen Videobotschaft. Er fügte an, die Bewohner "insbesondere von Tel Aviv" und Haifa würden "dringend aufgefordert, diese Gebiete zu verlassen, um ihr Leben zu retten".

+++ Bundeskanzler Merz hat das Recht Israels hervorgehoben, sich gegen den Iran zu verteidigen. +++

Am Rande des G7-Gipfels in Kananaskis sagte Merz der ARD, die Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Iran sei eines der wichtigen Themen bei den gemeinsamen Beratungen gewesen. In ihrer gemeinsamen Erklärung hätten die G7-Staaten betont, das Regime in Teheran sei für den Terror auf der Welt maßgeblich verantwortlich. Zudem sei es inakzeptabel, dass der Iran dabei sei, eine Atomwaffe zu bauen. "Und insofern macht Israel von seinem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch", hob Merz hervor.

+++ Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben mehrere Stellungen im Iran angegriffen und dabei "Dutzende" Raketenwerfer getroffen. +++

"Vor kurzer Zeit hat die israelische Luftwaffe eine Reihe von Angriffen im Westen des Iran durchgeführt", hieß es in einer Erklärung der Armee . "Im Rahmen dieser Angriffe wurden mehrere Stellungen und Dutzende Boden-Boden-Raketenwerfer getroffen.

+++ Der Iran hat Israel nach Armeeangaben erneut mit mehreren Raketen angegriffen. +++

Die meisten Geschosse seien von der Flugabwehr abgefangen worden , hieß es weiter. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom gibt es nach bisherigem Kenntnisstand keine Verletzten. In mehreren Landesteilen, darunter der Küstenmetropole Tel Aviv, heulten die Sirenen.

+++ Bundeskanzler Merz sieht die Führung im Iran nach den israelischen Angriffen in erheblicher Bedrängnis. +++

Große Teile der iranischen militärischen Führung lebten nicht mehr, ebenso wie die Anführer der Revolutionsgarden, sagte Merz am Rande des G7-Gipfels in Kanada dem Sender Welt TV. Damit sei auch die Zukunft des Iran ungewiss.

Merz zollte Israel Respekt für den Angriff auf den Iran und sieht darin einen Dienst für die westlichen Verbündeten. "Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle", sagte er in einem Interview mit dem ZDF. "Wir sind von diesem Regime auch betroffen." Die Führung in Teheran habe "Tod und Zerstörung über die Welt gebracht, mit Anschlägen, mit Mord und Totschlag, mit Hisbollah, mit Hamas", sagte der Kanzler. Der Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel "wäre ohne das Regime in Teheran niemals möglich gewesen", führte Merz weiter aus. "Ich kann nur sagen, größten Respekt davor, dass die israelische Armee, die israelische Staatsführung den Mut dazu gehabt hat, das zu machen". Andernfalls "hätten wir sonst möglicherweise Monate und Jahre weiter diesen Terror dieses Regimes gesehen und dann möglicherweise noch mit einer Atomwaffe in der Hand", sagte der Kanzler.

+++ Israels Verteidigungsminister Katz droht mit neuen Angriffen im Iran. +++

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat neue massive Angriffe im Iran angedroht. "Wir werden heute sehr bedeutsame Ziele in Teheran angreifen", sagte der Minister beim Besuch eines Ortes im Zentrum Israels, wo es am Morgen bei einem iranischen Raketenangriff Schäden gegeben hatte. Der persischsprachige israelische Armeesprecher werde in Kürze erneut die Einwohner Teherans zur Evakuierung aufrufen. "Wir werden dem Iran weiter schwere Schläge versetzen." Man greife die gesamte nukleare Infrastruktur des Landes an, erklärte der Minister weiter.

Auf die Frage, ob er mit einem Einstieg der USA in den Krieg rechne, sagte Katz: "Der Staat Israel führt diesen Kampf mit eigenen Kräften." Gegenwärtig seien die USA nur an der Verteidigung Israels beteiligt. Man werde jede Entscheidung der USA respektieren und danke für jede Unterstützung.

+++ IAEA: Angriffe hatten Auswirkungen auf Zentrifugenhallen im Iran. +++

Israelische Luftangriffe auf die Urananreicherungsstätte Natans im Iran hatten nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde "direkte Auswirkungen" für die unterirdischen Zentrifugenhallen. Erstmals äußerte die IAEA damit eine Einschätzung zu den Schäden. Natans ist die wichtigste Anlage des Irans für die Anreicherung von Uran in seinem Atomprogramm. Die IAEA teilte mit, dass ihrer Einschätzung Satellitenbilder aus der Zeit seit den Angriffen vom Freitag zugrunde lägen.

+++ Die EU-Außenbeauftragte Kallas fordert von Israel und dem Iran eine Deeskalation der Lage. +++

Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat Israel und den Iran aufgerufen, ihren Krieg zu beenden. Eine Deeskalation der Lage sei dringend notwendig, sagte Kallas nach einer Videokonferenz mit den EU-Außenministern. Zudem betonte sie, man sei sich einig gewesen, dass der Iran keine Atomwaffen entwickeln dürfe. Um dies zu verhindern, sei Diplomatie die beste Lösung. Die EU werde ihren Teil dazu beitragen.

+++ China fordert mehr Einsatz zur Beendigung des Krieges zwischen Israel und dem Iran. +++

Öl ins Feuer zu gießen, werde nicht helfen, die Lage zu entspannen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. Dadurch würden Konflikte nur verschärft. Er bezog sich auf eine Äußerung von US-Präsident Trump, der auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social geschrieben hatte, jeder solle Teheran sofort verlassen. Kurz danach reiste Trump überraschend vorzeitig vom G7-Gipfel in Kanada ab.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.