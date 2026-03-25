Folgen des Iran-Kriegs

Kanzler Friedrich Merz im Bundestag (AP / Markus Schreiber)

Zwar könne man Maßnahmen ergreifen, aber nicht jede Preisentwicklung könne durch den Bundeshaushalt ausgeglichen werden, sagte Merz bei einer Regierungsbefragung im Bundestag. Er zeigte sich etwa offen für eine Erhöhung der Pendlerpauschale. Merz verwies auch auf die Ursache der Preissteigerungen. Das beste Mittel, um die Preise zu senken, sei eine Beendigung des Krieges in der Golfregion. Er betonte, seine Regierung tue alles dafür, um dies zu erreichen.

Nach dem Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran Ende Februar sind insbesondere in Deutschland die Energiepreise stark gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.