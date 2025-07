Luftbrücke für Gaza

Bundeskanzler Merz trifft den jordanischen König Abdullah II. (AP / Ebrahim Noroozi)

Spätestens am Wochenende, vielleicht schon morgen, könne mit der zusätzlichen Unterstützung der Bevölkerung auf diesem Wege begonnen werden. Jordanien und die Vereinigten Arabischen Emirate versorgen die Menschen seit einigen Tagen wieder aus der Luft mit Hilfsgütern. Merz räumte ein, dass die so genannten "Airdrops" nur ein kleiner Beitrag sein könnten. Der jordanische König erklärte, es sei aber auch ein Mittel, Druck auf die Regierung in Israel auszuüben.

Hilfsorganisationen sehen die Luftbrücke kritisch und verlangen, dass die Versorgung am Boden im Gazastreifen ausgeweitet wird.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.