Bundeskanzler Friedrich Merz spricht zur Eröffnung der IAA Mobility. (Peter Kneffel/dpa)

Der CDU-Vorsitzende sagte zur Eröffnung der Autoschau IAA Mobility in München, man werde den Wandel der Autoindustrie gestalten und diesem nicht hinterherlaufen. Die Anwort auf die wachsende Konkurrenz aus China und den USA müsse Innovation und Qualität sein. Zugleich betonte Merz, Protektionismus und Zölle seien kein Weg, den Deutschland gehen wolle.

Die Präsidentin des Automobilverbandes VDA, Müller, forderte die Regierung zu Reformen und einer Kursänderung bei den Klimaschutzvorgaben auf. Sie sagte in München, die Branche brauche bessere Rahmenbedingungen mit weniger Bürokratie, niedrigeren Steuern und günstigeren Energiepreisen.

Begleitet wurde der Messeauftakt von Protesten. Klimaaktivisten klebten sich auf einer Hauptverkehrsstraße in München fest.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.