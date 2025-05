60 Jahre diplomatische Beziehungen

Bundeskanzler Merz (rechts) empfängt Israels Staatspräsident Herzog in Berlin. (dpa / Kay Nietfeld)

Die beiden trafen sich zu einer vertraulichen Unterredung im Kanzleramt. Anlass für den Besuch ist der 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und der Bundesrepublik. Am Vormittag hatte Bundespräsident Steinmeier Herzog mit militärischen Ehren empfangen. Er dankte Israel für die Bereitschaft zur Versöhnung nach den Schrecken des Holocaust. Er sprach von einem Geschenk der Freundschaft, das die Deutschen nicht erwarten durften. Herzog würdigte die Unterstützung für sein Land. Nach dem Überfall der Hamas im Oktober 2023 habe sich die Bundesrepublik fest an die Seite Israels gestellt. Das zeuge von moralischer Klarheit. Steinmeier brachte gleichwohl seine Sorge über das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen zum Ausdruck.

Im Gedenken an die Deportationen während des Zweiten Weltkriegs legten Steinmeier und Herzog Kränze am Mahnmal Gleis 17 am Bahnhof Grunewald in Berlin nieder. Von dort aus waren zwischen 1941 und 1942 etwa 10.000 Jüdinnen und Juden in Konzentrationslager gebracht und größtenteils ermordet worden.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.