Deutsch-chinesische Beziehungen

Merz fordert in Telefonat mit Präsident Xi fairen Wettbewerb

Bundeskanzler Merz hat in seinem ersten Telefongespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi die Bedeutung eines fairen Wettbewerbs in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und China hervorgehoben. Das sagte ein Regierungssprecher in Berlin.