Die gesetzliche Rentenversicherung werde allenfalls noch eine Basisabsicherung sein, sagte der CDU-Vorsitzende gestern Abend beim Empfang zum 75. Jubiläum des deutschen Bankenverbands. Um auf Dauer den Lebensstandard zu sichern, werde sie nicht ausreichen. Jeder müsse künftig in weit größerem Umfang in die betriebliche oder private Altersvorsorge investieren.
Die Bundesregierung hat eine Rentenkommission eingesetzt, die Empfehlungen vorlegen soll, wie das System der Altersvorsorge langfristig solide finanziert werden kann.
Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.