Die Bundesregierung reformiert die private Altersvorsorge. (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

Aus dem Bundesarbeitsministerium kam bereits das erste Rentenpaket zur Stärkung der gesetzlichen und betrieblichen Altersvorsorge - jetzt ist mit der privaten Altersvorsorge die dritte Säule an der Reihe. Ein entsprechender Gesetzentwurf von Union und SPD wird heute abschließend im Bundestag beraten. Die Riester-Rente wird durch ein neues, staatlich gefördertes Vorsorgemodell abgelöst. Für Kinder und Jugendliche soll es ein Altersvorsorgedepot geben. Anfang des kommenden Jahres sollen die neuen Altersvorsorgeprodukte und die neue staatliche Förderung den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen.

Warum die Riester-Rente abgelöst werden soll

Bei der 2002 eingeführten Riester-Rente handelt es sich um eine private Altersvorsorge, die durch staatliche Zulagen und Steuervorteile gefördert wird und die Auszahlung einer lebenslangen monatlichen Rente garantiert. Der Nachteil: Die Regelungen sind kompliziert und für Verbraucherinnen und Verbraucher teils schwer verständlich.

Auch kann nur ein kleiner Teil der Beiträge risikoorientiert angelegt werden - hohe Renditen sind damit kaum möglich. Eine Kündigung der Riester-Rente ist mit hohen Einbußen verbunden, vorzeitige Auszahlungen vor Rentenbeginn sind nicht möglich. Das Finanzministerium verspricht durch die Reform eine private Altersvorsorge, die "deutlich einfacher, günstiger und flexibler" werde.

Was nun geplant ist

Die Bundesregierung will ein leicht verständliches Standardprodukt einführen, das jeder Anbieter - also Banken, Sparkassen und Versicherungen - im Portfolio haben muss und das den Einsteig in die private Vorsorge erleichtern soll. Außerdem soll es Altersvorsorge-Depots ohne Garantievorgaben geben, bei denen etwa in Fonds oder andere Anlageklassen investiert werden kann. Für das Standardprodukt soll soll ein Kostendeckel von einem Prozent gelten.

Neu ist auch die Aufnahme von Selbstständigen in den Kreis der förderfähigen Erwerbstätigen: Bisher hatten vor allem abhängig Beschäftigte die Möglichkeit zu "riestern". Damit wolle man der Realität Rechnung tragen, dass Selbstständige besonders häufig von prekären Lebensverhältnissen im Alter betroffen seien, hieß es.

Von den Änderungen bei der staatlichen Zulage profitieren vor allem Menschen, die sich nur geringe Einzahlungen leisten können. Die Grundzulage, die jeder Sparer und jede Sparerin bekommt, liegt aktuell bei 175 Euro pro Jahr und soll mit der Reform durch eine proportionale Zulage abgelöst werden. Künftig gibt es für jeden eingezahlten Euro 50 Cent vom Staat dazu, bis zu einer Höhe von 360 Euro. Bei einem Sparbeitrag von 360 Euro bis 1800 Euro im Jahr gibt es noch 25 Cent staatliche Förderung je Euro. Insgesamt liegt die Förderung damit bei bis zu 540 Euro pro Jahr. Familien bekommen die volle Kinderzulage von 300 Euro jährlich bereits ab einem monatlichen Sparbeitrag von 25 Euro.

Außerdem soll eine potenziell höhere Rendite möglich sein: Das verspricht sich die Regierung durch den Wegfall von Garantieleistungen, die Streckung der Abschlusskosten über die gesamte Vertragslaufzeit und die Begrenzung der Effektivkosten im Standarddepot.

Besondere Pläne für Kinder und Jugendliche

Vorgesehen ist außerdem die Einführung einer sogenannten Frühstartrente für Kinder und Jugendliche vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr. Dieses Vorsorgemodell ist ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag. Losgehen soll es rückwirkend 2026 mit dem Geburtenjahrgang 2020.

Geplant ist laut Eckpunkten aus dem Bundesfinanzministerium die Einrichtung eines individuellen Altersvorsorgedepots, für das es monatlich zehn Euro vom Staat als Zuschuss gibt.

Kritik an Kosten für die Vorsorgeprodukte

Verbraucherschützer warnen vor einer Kostenfalle: Der Kostendeckel von einem Prozent sei zu hoch, kritisiert das Ratgeberportal Finanztip und untermauert dies mit Beispielrechnungen. Wer 40 Jahre lang jährlich in die private Vorsorge einzahlt und sechs Prozent Rendite pro Jahr erzielt, habe am Schluss bei günstigen Kosten von 0,2 Prozent rund 269.000 Euro nach Steuern. Wenn die Anbieter hingegen den Kostendeckel von einem Prozent ausreizen, dann beträgt das Endvermögen laut Finanztip nur rund 219.000 Euro – 50.000 Euro weniger.

In einem früheren Entwurf zur privaten Vorsorge lag die Kosten-Obergrenze noch bei 1,5 Prozent. Dies hatten die Verbraucherschützer als zu hoch kritisiert.

(Mit Material der Nachrichtenagentur AFP)

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.