Der Unions-Kanzlerkandidat Merz trifft in Polen Ministerpräsident Tusk zu einem bilateralen Gespräch. (Michael Kappeler / dpa-Pool / dpa / Michael Kappeler)

Merz sagte nach einem Treffen mit dem polnischen Ministerpräsidenten Tusk in Warschau, er habe die Bundesregierung über seinen Vorschlag einer solchen Kontaktgruppe informiert. Dieser solle von der Bundesregierung jetzt aufgenommen werden. Merz hatte bei seinem Besuch in Kiew angesichts des anstehenden Machtwechsels in den USA die Bildung einer europäischen Kontaktgruppe vorgeschlagen, um die Ukraine-Unterstützung zu koordinieren.

