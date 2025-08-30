Landesparteitag der NRW-CDU

Bundeskanzler Merz bei einem CDU-Landesparteitag (Archivbild) (Imago Images / dts Nachrichtenagentur)

Er fügte hinzu, man lebe seit Jahren über die Verhältnisse. Das müsse sich ändern, damit auch die junge Generation eine Chance hat. Dies werde auch "schmerzhafte Entscheidungen" bedeuten. Mit Blick auf Unstimmigkeiten in seiner Koalition mit der SPD sagte der Kanzler, das Ringen um den richtigen Weg gehöre zu einer Demokratie. Er zog eine positive Bilanz seiner bisherigen Regierungszeit.

Zwei Wochen vor den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen will die Landes-CDU heute Ministerpräsident Wüst als Landesvorsitzenden bestätigen. Der 50-Jährige führt den mit rund 111.000 Mitgliedern stärksten CDU-Landesverband seit fast vier Jahren. Bei den Kommunalwahlen 2020 hatte die CDU mit 34,3 Prozent zehn Prozentpunkte vor der SPD gelegen.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.