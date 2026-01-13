Massenproteste

Bundeskanzler Merz in Indien (picture alliance/dpa/Kay Nietfeld)

Er sagte während eines Besuchs in der indischen Stadt Bangalore, wenn sich ein Regime nur noch mit Gewalt an der Macht halten könne, dann sei es faktisch am Ende. Er gehe davon aus, dass dies die letzten Tage und Wochen dieses Regimes seien. Die iranische Führung habe ohnehin keine Legitimation in der Bevölkerung durch Wahlen.

Merz sagte weiter, er hoffe, dass es eine Möglichkeit gebe, diesen Konflikt friedlich zu beenden. Mit den USA, Großbritannien und Frankreich sei man zu dieser Frage im Gespräch.

Seit mehr als zwei Wochen demonstrieren Iraner gegen das autoritäre Herrschaftssystem der Islamischen Republik; die Proteste werden brutal unterdrückt. Menschenrechtler beziffern die Zahl der Toten seit Ausbruch der Proteste Ende Dezember auf mehr als 600. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.